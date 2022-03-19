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Як убезпечитися від негативного впливу смогу: поради МОЗ

Як вберегтись від насліків смогу (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві сьогодні більшість мешканців прокинулася від запаху диму - смогу. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, як захистити себе від його негативного впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Як відомо, смог - один із видів забруднення повітря, який може бути небезпечним для вразливих груп населення: дітей, осіб літнього віку і тих, хто має хронічні захворювання органів дихання та серцево-судинної системи.

Як наголосили у МОЗ, за даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, станом на 13:00 у Києві зафіксовані показники у повітрі, які відповідають встановленим нормам.

Як захиститися від негативного впливу смогу:

Слідкуйте за оголошенням ми та прогнозом офіційних органів влади щодо якості повітря. Якщо ситуація не сприятлива, залишайтеся вдома і зачиніть вікна;

  • Якщо вам потрібно вийти на вулицю, вдягніть захисні окуляри і маску;
  • Якщо ви виходили на вулицю, не забудьте прийняти душ;
  • Проводьте вологе прибирання щонайменше раз на добу;
  • Уникайте надмірної фізичної активності в умовах смогу;
  • Відмовтеся від провітрювання квартири;
  • За можливості пийте багато води;
  • Якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки.

Зазначається, що першими ознаками негативного впливу смогу можуть бути першіння у горлі, подразнення слизових носа, очей, утруднення дихання.

Тому, якщо ви відчули ознаки отруєння газами:

  • прополощіть горло сольовим розчином;
  • у разі погіршення стану зверніться до лікаря.

Раніше ми повідомляли, що зранку Київ та область накрив смог. Його концентрація в повітрі була перевищена у понад 32 рази.

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КиївМінстерство охорони здоров'я України