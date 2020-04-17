Обесточивание 155 населенных пунктов: последствия непогоды в Украине

Из-за ухудшения погоды в Украины обесточены 155 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайной ситуации.

Как отмечается, из-за осложнения погодных условий (порывы ветра) обесточены населенные пункты в 5 областях, а именно: Черниговская - 62, Житомирская - 53, Киевская - 26, Луганская - 8 и Сумская - 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, из-за осложнения погоды Киев накрыла пыльная буря, В результате чего в столице частично обрушилась конструкция Подольского моста, а также произошло масштабное ДТП.

РБК-Украина писало, что вчера было объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, в конце этой недели погода будет достаточно прохладной, местами будет моросить, а в некоторых областях синоптики прогнозируют сильные дожди. На Пасху сильный дождь ожидается в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Добавим, погода в Украине 17 апреля будет теплая, температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +21. Во всех областях будет переменная облачность и без осадков.