На обеспечение ковидных больниц кислородом из бюджета выделили 400 млн гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 29 сентября, которое транслировалось на Youtube .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, первый год борьбы с пандемией COVID-19 выявил системную проблему, которая касается стационарного лечения пациентов с COVID-19, а именно - централизованное кислородное обеспечение соответствующих учреждений здравоохранения.

"С каждым следующим обострением пандемии мы наблюдаем, что эта главная проблема остается нерешенной, а поиск и увеличение количества койкомест не обязательно означает их обеспечения кислородом, что приводит к критической перегруженности больниц, из-за невозможности госпитализации пациентов системой экстренной медицинской помощи, что приводит к человеческим потерям", - говорится в документе.

Авторы проекта отмечают, что для решения вопроса централизованного кислородного обеспечения учреждений здравоохранения необходимо (1) проведение монтажа (реконструкции) системы централизованного кислородоснабжения с целью доступности кислородного потока к пациентам и (2) установление кислородных станций и/или криогенных газификаторов как централизованных источников кислорода.

Кислородная станция - собственная система генерации больницей кислорода из окружающего воздуха (технология РЅА), которая подает кислород под высоким давлением по всей больнице через централизованную систему трубопроводов (может заправлять баллоны и т. п.) от единого генератора нуждается в одной точке включения к электросети необходимой мощности; может быть установлена внутри здания больницы (в отличие от кислородного резервуара из соображений пожарной безопасности); обеспечивает полную кислородную независимость больницы.

Система криогенного газификатора позволяет хранить в большом резервуаре определенный объем жидкого кислорода, который производится за пределами больницы, превращать его в газообразное состояние и под давлением подавать в систему централизованного кислородоснабжения учреждения здравоохранения; система нуждается в дозаправке жидкого кислорода.

Постановлением Кабинета министров от 31 марта 2021 года № 333 была выделена субвенция в размере 693 693 тыс. гривен на закупку кислородных концентраторов для учреждений здравоохранения, которые оказывают первичную медицинскую помощь пациентам.

"Для обеспечения централизованной подачи кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19 во всех регионах Украины необходимо дополнительно выделить бюджетные средства в сумме 395 040 тыс. гривен", - говорится в документе