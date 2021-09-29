На забезпечення ковідних лікарень киснем з бюджету виділили 400 млн гривень

Кабінет міністрів України виділив кошти для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID- 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Субвенція місцевим бюджетам становитиме 395 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 29 вересня, яке транслювалося на Youtube .

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, перший рік боротьби з пандемією COVID-19 виявив системну проблему, яка стосується стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19, а саме - централізоване кисневе забезпечення відповідних закладів охорони здоров'я.

"З кожним наступним загостренням пандемії ми спостерігаємо, що ця головна проблема залишається невирішеною, а пошук та збільшення кількості ліжкомісць не обов'язково означає їх забезпечення киснем, що призводить до критичної перевантаженості лікарень, через це - неможливості госпіталізації пацієнтів системою екстреною медичної допомоги, що призводить до людських втрат", - йдеться в документі.

Автори проекту зазначають, що для вирішення питання централізованого кисневого забезпечення закладів охорони здоров’я необхідно (1) здійснення монтажу (реконструкції) системи централізованого киснепостачання з метою доступності кисневого потоку до пацієнтів та (2) встановлення кисневих станцій та/або кріогенних газифікаторів як централізованих джерел кисню.

Киснева станція - власна система генерації лікарнею кисню з навколишнього повітря (технологія PSА), яка подає кисень під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів (може заправляти балони тощо) від єдиного генератора; потребує одну точку включення до електромережі необхідної потужності; може бути встановлена всередині будівлі лікарні (на відміну від кисневого резервуара з міркувань пожежної безпеки); забезпечує повну кисневу незалежність лікарні.

Система кріогенного газифікатора - дозволяє зберігати у великому резервуарі певний об’єм рідкого кисню, який виробляється за межами лікарні, перетворювати його у газоподібний стан та під тиском подавати до системи централізованого киснепостачання закладу охорони здоров’я; система потребує дозаправки рідкого кисню.

Постановою Кабінету міністрів від 31 березня 2021 року № 333 була виділена субвенція в розмірі 693 693 тис. гривень на закупівлю кисневих концентраторів для закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу пацієнтам.

"Для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 в усіх регіонах України необхідно додатково виділити бюджетні кошти в сумі 395 040 тис. гривень", - йдеться в документі