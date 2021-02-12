Вместо обещанных выплат "зеленой" энергетике "Энергоатом" списал деньги на штрафы, - нардеп

По его мнению, вся эта коррупция и хорошо спланированный беспорядок в энергетической системе страны невозможны без руководящей роли главного регулятора рынка - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"4 февраля мы увидели, как сработало пролоббированое схематозным НКРЭКУ якобы в пользу "Энергоатома" решение о перераспределении средств государственных банков. "Гарантированный покупатель" выплатил 900 миллионов гривен не только "зеленым" электростанциям, но и Энергоатому", - отметил он.

По словам нардепа, уже можно и не вспоминать даже о том, что госбанки давали средства для выплаты долгов только предприятиям "зеленой" энергетики.

"На это закрыли глаза, чтобы финансово помочь атомной компании страны вылезти из долгов. Почти все полученные средства руководство "Энергоатома" списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали. Это означает, что долг не уменьшился, как этого обещали", - добавляет он.

По мнению нардепа, коррупционеры и в дальнейшем продолжат кричать об убытках, огромные долги, а тем временем рисовать новые штрафы и пени, чтобы требовать больше денег от государства, пойдут не на указанные цели, а "в чьи-то конкретные карманы".