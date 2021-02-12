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Вместо обещанных выплат "зеленой" энергетике "Энергоатом" списал деньги на штрафы, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Почти миллиард гривен, которые предоставили государственные банки Украины для урегулирования ситуации на рынке "зеленой" электроэнергии, ушли не по назначению. Вместо выплаты долгов перед производителями ВИЭ, деньги были направлены на погашение различных штрафов и пени, которые придумали в НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко в Facebook, обнародовав письмо, подтверждающее факт списания денег на пени и штрафы.

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По его мнению, вся эта коррупция и хорошо спланированный беспорядок в энергетической системе страны невозможны без руководящей роли главного регулятора рынка - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"4 февраля мы увидели, как сработало пролоббированое схематозным НКРЭКУ якобы в пользу "Энергоатома" решение о перераспределении средств государственных банков. "Гарантированный покупатель" выплатил 900 миллионов гривен не только "зеленым" электростанциям, но и Энергоатому", - отметил он.

По словам нардепа, уже можно и не вспоминать даже о том, что госбанки давали средства для выплаты долгов только предприятиям "зеленой" энергетики.

"На это закрыли глаза, чтобы финансово помочь атомной компании страны вылезти из долгов. Почти все полученные средства руководство "Энергоатома" списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали. Это означает, что долг не уменьшился, как этого обещали", - добавляет он.

По мнению нардепа, коррупционеры и в дальнейшем продолжат кричать об убытках, огромные долги, а тем временем рисовать новые штрафы и пени, чтобы требовать больше денег от государства, пойдут не на указанные цели, а "в чьи-то конкретные карманы".

Напомним, 10 февраля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что бюро проводит обыски в центральном офисе госпредприятия "НАЭК "Энергоатом". Они пов'связанные с продажей электроэнергии.

НАБУ расследует дело, которое касается подразделения "Энергоатом-Трейдинг", а именно продажи им электроэнергии в сентябре прошлого года.

Ранее директор по предотвращению и противодействию коррупции "Энергоатома" Олег Полищук был уволен с нарушением процедуры и.о. президента "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным. Причиной увольнения стало сообщение в НАПК и Минэнерго о возможном нарушении ЗУ "О предупреждении коррупции" Петром Котиным, т.в.о. президента "Энергоатома".

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