Замість обіцяних виплат "зеленій" енергетиці "Енергоатом" списав гроші на штрафи, - нардеп

На його думку, вся ця корупція і добре спланований безлад в енергетичній системі країни неможливі без керівної ролі головного регулятора ринку - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"4 лютого ми побачили, як спрацювало пролобійоване схематозним НКРЕКП нібито на користь "Енергоатому" рішення про перерозподіл коштів державних банків. "Гарантований покупець" виплатив 900 мільйонів гривень не лише "зеленим" електростанцій, але й Енергоатому", - зазначив він.

За словами нардепа, вже можна і не згадувати навіть про те, що держбанки давали кошти для виплати боргів тільки підприємствам "зеленої" енергетики.

"На це закрили очі, щоб фінансово допомогти атомній компанії країни вилізти з боргів. Майже всі отримані кошти керівництво "Енергоатому" списало на погашення різних штрафів і пені, які вони самі й придумали. Це означає, що борг не зменшився, як цього обіцяли", - додає він.

На думку нардепа, корупціонери і надалі продовжать кричати про збитки, величезні борги, а тим часом малювати нові штрафи і пені, щоб вимагати більше грошей від держави, підуть не на зазначені цілі, а "в чиїсь конкретні кишені".