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Замість обіцяних виплат "зеленій" енергетиці "Енергоатом" списав гроші на штрафи, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Майже мільярд гривень, які надали державні банки України для врегулювання ситуації на ринку "зеленої" електроенергії, пішли не за призначенням. Замість виплати боргів перед виробниками ВДЕ, гроші були спрямовані на погашення різних штрафів і пені, які придумали в НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко у Facebook, оприлюднивши лист, що підтверджує факт списання грошей на штрафи.

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На його думку, вся ця корупція і добре спланований безлад в енергетичній системі країни неможливі без керівної ролі головного регулятора ринку - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"4 лютого ми побачили, як спрацювало пролобійоване схематозним НКРЕКП нібито на користь "Енергоатому" рішення про перерозподіл коштів державних банків. "Гарантований покупець" виплатив 900 мільйонів гривень не лише "зеленим" електростанцій, але й Енергоатому", - зазначив він.

За словами нардепа, вже можна і не згадувати навіть про те, що держбанки давали кошти для виплати боргів тільки підприємствам "зеленої" енергетики.

"На це закрили очі, щоб фінансово допомогти атомній компанії країни вилізти з боргів. Майже всі отримані кошти керівництво "Енергоатому" списало на погашення різних штрафів і пені, які вони самі й придумали. Це означає, що борг не зменшився, як цього обіцяли", - додає він.

На думку нардепа, корупціонери і надалі продовжать кричати про збитки, величезні борги, а тим часом малювати нові штрафи і пені, щоб вимагати більше грошей від держави, підуть не на зазначені цілі, а "в чиїсь конкретні кишені".

Нагадаємо, 10 лютого директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що бюро проводить обшуки в центральному офісі держпідприємства "НАЕК "Енергоатом". Вони пов'пов'язані з продажем електроенергії.

НАБУ розслідує справу, що стосується підрозділу "Енергоатом-Трейдинг", а саме продажу їм електроенергії у вересні минулого року.

Раніше директор по запобіганню і протидії корупції "Енергоатому" Олег Поліщук був звільнений з порушенням процедури в.о. президента "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним. Причиною звільнення стало повідомлення в НАПК і Міненерго про можливе порушення ЗУ "Про попередження корупції" Петром Котіним, т.в.о. президента "Енергоатому".

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Новини України Олексій КучеренкоЭнергоатомНАБУ
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