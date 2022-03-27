Обещали возглавить ведомство: СБУ задержала коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами в Днепре

В Днепре объявили о подозрении коллаборанту в государственной измене. Злоумышленник сотрудничал с российскими оккупантами и передавал им информацию о деятельности и штатной численности одного из предприятий критической инфраструктуры города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

"По результатам следственных действий по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения-содержание под стражей", - пишет пресс-служба.

Также злоумышленник распространял в социальных сетях распространял российскую пропаганду и одобрял агрессию России против нашей страны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что депутат-коллаборант от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик "создал" в Энергодаре "Народный совет".

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