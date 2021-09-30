Обещала пригнать авто из США за предоплату: полиция в Одессе задержала мошенницу

В Одессе полиция разоблачила мошенническую схему. Местная жительница брала предоплату с клиентов и обещала, что поможет переправить в Украину автомобили из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции .

Одесситка уверяла пострадавших, что может купить на аукционе автомобили из США и переправить их в Украину. Полученную предоплату она тратила на собственные нужды, не намереваясь выполнять обещанное.

Чтобы вызвать доверие у потенциальных клиентов, правонарушительница имитировала предпринимательскую деятельность: арендовала офисное помещение, в котором якобы предоставляла полный пакет услуг по подбору, перевозка и растаможка авто "под ключ". Средства женщина получала как наличными, так и переводом на банковские карты.

Правоохранители разоблачили злоумышленницу и объявили ей подозрение по части 2 и частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, согласно которой за мошенничество в особо крупных размерах ей грозит до восьми лет заключения.

Сейчас правоохранители установили факт мошенничества в отношении двух потерпевших.