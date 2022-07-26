ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обещал вернуть бойца ВСУ из плена: полиция разоблачила мошенника из колонии

Новина українською →
Украина, Вторник 26 июля 2022 18:30
Обещал вернуть бойца ВСУ из плена: полиция разоблачила мошенника из колонии Фото: полиция разоблачила мошенника, который обещал вернуть пленного бойца ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Полицейские разоблачили мошенника, который обещал вернуть пленного военнослужащего. Мужчину задержали после получения средств от жены пленного в колонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

37-летний мужчина, отбывая уже существующее наказание за другие преступления в Одесской исправительной колонии отыскал объявление о поиске пленного бойца ВСУ. За информацию о его расположении родные обещали вознаграждение.

"Позвонив по номеру, указанному в объявлении, подозреваемый сообщил жене пропавшего военнослужащего, что ее муж якобы находящегося в плену. Продолжая преступные действия, мошенник пообещал женщине за 10 000 гривен спасти военнослужащего из плена и вывезти его на подконтрольную Украине территорию.

Доверившись мошеннику, женщина перечислила на его банковскую карту аванс. Получив предоплату, злоумышленник перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.

Полицейские нашли подозреваемого и во время обыска в колонии изъяли у него телефон с которого он звонил родным.

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало, о случаях мошенничества с выплатами переселенцам от ООН. Злоумышленники выманивают данные платежных карт обещая провести соответствующие переводы денег для помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция мошенническая схема Прокуратура Полиция Киева
NEWS
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
Карта войны на 26 июля: что происходит сейчас на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Россияне не готовы к переговорам. Они хотят, чтобы мы сдались