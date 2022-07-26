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Обіцяв повернути бійця ЗСУ із полону: поліція викрила шахрая із колонії

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 18:30
Обіцяв повернути бійця ЗСУ із полону: поліція викрила шахрая із колонії Фото: Поліція викрила шахрая, який обіцяв повернути полоненого бійця ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Поліцейські викрили шахрая, який обіцяв повернути полоненого військовослужбовця. Чоловіка затримали після отримання коштів від дружини полоненого у колонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал київської міської прокуратури.

37-річний чоловік, відбуваючи вже існуюче покарання за інші злочини в Одеській виправній колонії відшукав оголошення про пошук полоненого бійця ЗСУ. За інформацію про його розташування рідні обіцяли винагороду.

"Зателефонувавши за номером, зазначеним в оголошенні, підозрюваний повідомив дружині зниклого військовослужбовця, що її чоловік начебто перебуває в полоні. Продовжуючи злочинні дії, шахрай пообіцяв жінці за 10 000 гривень врятувати військовослужбовця з полону та вивезти його на підконтрольну Україні територію.

Довірившись шахраю, жінка перерахувала на його банківську карту аванс. Отримавши передоплату, зловмисник перестав виходити на зв'язок", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відшукали підозрюваного та під час обшуку у колонії вилучили у нього телефон з якого він дзвонив рідним.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна повідомляло, про випадки шахрайства з виплатами переселенцям від ООН. Зловмисники виманюють дані платіжних карток обіцяючи провести відповідні перекази грошей для допомоги.

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