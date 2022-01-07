В Оберхофе прошла первая биатлонная гонка 2022 года: двое украинцев в топ-30

Гонка проходила при достаточно сложных погодных условиях - помимо снегопада на огневых рубежах наблюдался сильный ветер. В итоге лишь 5 из 108 стартовавших биатлонистов смогли отстреляться на ноль.

Лучшим среди украинцев стал Богдан Цымбал, который допустил лишь один промах. В итоге он показал 19-й результат и заработал 22 очка в зачет Кубка мира. Также в зачетную зону попал Антон Дудченко. У него также один промах и 26 место, что дало 15 баллов.

Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Тарас Лесюк допустили по 4 промаха. При этом Пидручный смог занять место в топ-60 и пробиться в гонку-преследование - у него 44-й результат. Прима и Лесюк завершили гонку с 66-м и 76-м местом соответственно.

Победу в спринте одержал россиянин Александр Логинов, второе место у француза Эмильена Жаклена, третий - норвежец Стурла Легрейд.

Результаты лидеров и украинцев:

1. Александр Логинов (0+1) 27:00,8

2. Эмильен Жаклен (1+1) +6,5

3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1

...

19. Богдан Цымбал (1+0) +1:04,8

26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5

44. Дмитрий Пидручный (3+1) +1:52,9

66. Артем Прима (2+2) +2:42,0

76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8

Лидером мужского зачета Кубка мира остается Эмильен Жаклен с 425 баллами. Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный - 32-е место и 108 очков.

Сегодня в 15:15 состоится также женский спринт. Мужское преследование пройдет в воскресенье, 9 января.