В Оберхофі пройшла перша біатлонна гонка 2022 року: двоє українців у топ-30

Гонка проходила при досить складних погодних умовах-крім снігопаду на вогневих рубежах спостерігався сильний вітер. У підсумку лише 5 з 108 стартували біатлоністів змогли відстрілятися на нуль.

Кращим серед українців став Богдан Цимбал, який допустив лише один промах. У підсумку він показав 19-й результат і заробив 22 очки в залік Кубка світу. Також у залікову зону потрапив Антон Дудченко. У нього також один промах і 26 місце, що дало 15 балів.

Дмитро Підручний, Артем Прима і Тарас Лесюк допустили по 4 промахи. При цьому Підручний зміг зайняти місце в топ - 60 і пробитися в гонку-переслідування - у нього 44-й результат. Прима і Лесюк завершили гонку з 66-м і 76-м місцем відповідно.

Перемогу в спринті здобув росіянин Олександр Логінов, друге місце у француза Емільєна Жаклена, третій - норвежець Стурла Легрейд.

Результати лідерів та українців:

1. Олександр Логінов (0+1) 27:00,8

2. Емільєн Жаклен (1+1) + 6,5

3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1

...

19. Богдан Цимбал (1+0) +1:04,8

26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5

44. Дмитро Підручний (3+1) +1:52,9

66. Артем Прима (2+2) +2:42,0

76. Тарас Лесюк (2+3) +3:04,8

Лідером чоловічого заліку Кубка світу залишається Емільєн Жаклен із 425 балами. Найкращим серед українців є Дмитро Підручний - 32-е місце та 108 очок.

Сьогодні о 15:15 відбудеться також жіночий спринт. Чоловіче переслідування пройде в неділю, 9 січня.