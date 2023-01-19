Обережно! В трьох регіонах України завтра очікуються сильні дощі та сніг

У п'ятницю, 20 січня, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значний дощ та мокрий сніг. Синоптики попереджають автомобілістів про проблеми в русі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та більшості північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

"20 січня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значний дощ та мокрий сніг. І рівень небезпечності", - попереджають синоптики.

Як повідомлялось, в Києві встановлено новий температурний рекорд. Так, 18 січня вперше за 143 роки температура в столиці склала +7,3°С, що відповідає погоді початку квітня.

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