Обережно! В трьох регіонах України завтра очікуються сильні дощі та сніг

У п'ятницю, 20 січня, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значний дощ та мокрий сніг. Синоптики попереджають автомобілістів про проблеми в русі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади та температура повітря
"20 січня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значний дощ та мокрий сніг. І рівень небезпечності", - попереджають синоптики.
Вітер
південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та більшості північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.
Як повідомлялось, в Києві встановлено новий температурний рекорд. Так, 18 січня вперше за 143 роки температура в столиці склала +7,3°С, що відповідає погоді початку квітня.
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