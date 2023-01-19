Осторожно! В трех регионах Украины завтра ожидаются сильные дожди и снег

В пятницу, 20 января, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях сильный дождь и мокрый снег. Синоптики предупреждают автомобилистов о проблемах в движении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

юго-восточный, в западных областях северный, 7-12 м/с, в Украине кроме западных и большинства северных областей местами порывы 15-20 м/с.

"20 января в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях дождь и мокрый снег. I уровень опасности", - предупреждают синоптики.

Как сообщалось, в Киеве установлен новый температурный рекорд. Так, 18 января впервые за 143 года температура в столице составила +7,3 ° С, что соответствует погоде начала апреля.

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