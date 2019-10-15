Объемы потребления газа клиентов "Криворожгаза" уменьшились на 11,2%

Общий объем потребления газа в Криворожском районе за 9 месяцев 2019 года составил 654,5 млн куб. м, что на 11.2% меньше, чем в 2018 году. В результате компания недополучила более 29 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовала меньше газа на 0,2 млн куб. м (13,3%), промышленность – на 65,8 млн куб. м (12,9%), а население - на 10,8 млн куб. м (12.9%). По словам пресс-службы, такое падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии АО "Криворожгаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"За последние 7 лет объем потребления природного газа на Криворожье сократился на 38%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе также отметили, что ситуацию с падением объемов усложняют еще и долги за распределенный природный газ. "Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы. По состоянию на сегодня, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед АО "Криворожгаз" в размере 6,1 млн гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 2012 года потребление газа клиентами АО "Криворожгаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа упало на 31%, в 2016 - на 9%. В целом же объем потребления газа в течение 2012 - 2018 годов сократился на 38%.