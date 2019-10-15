Обсяги споживання газу клієнтів "Криворіжгазу" зменшилися на 11,2%

Загальний обсяг споживання газу в Криворізькому районі за 9 місяців 2019 року склав 654,5 млн куб. м, що на 11.2% менше, ніж у 2018 році. В результаті компанія недоотримала понад 29 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт по обслуговуванню і модернізації газових мереж. Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використала менше газу на 0,2 млн куб. м (13,3%), промисловість – на 65,8 млн куб. м (12,9%), а населення - на 10,8 млн куб. м (12.9%). За словами прес-служби, таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані АТ "Криворіжгаз" і спроможності компанії реалізувати інвестиційну програму.

"За останні 7 років обсяг споживання природного газу на Криворіжжі скоротився на 38%. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне та безаварійне газопостачання", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У прес-службі також зазначили, що ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. "Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби. Станом на сьогодні, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед АТ "Криворіжгаз" у розмірі 6,1 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що з 2012 року споживання газу клієнтами АТ "Криворіжгаз" постійно знижувалося. Так, у 2015 році споживання газу впало на 31%, в 2016 - на 9%. В цілому ж обсяг споживання газу протягом 2012 - 2018 років скоротився на 38%.