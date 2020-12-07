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Объемы ипотечного кредитования выросли до максимума за два года

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 11:28
Объемы ипотечного кредитования выросли до максимума за два года
Фото: жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За месяц банки выдали новых кредитов почти на полмиллиарда гривен

В октябре 2020 украинскими банками было выдано 662 ипотечных кредита на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года, когда впервые был проведен опрос НБУ.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

Объемы ипотечного кредитования выросли до максимума за два года

По данным опроса, по сравнению с октябрем 2019 года объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 года - на 6%.

Также вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в сентябре 2020 года он составлял около 700 тыс. грн, то в октябре - 741 тыс. грн. Сейчас средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 тыс. грн, вторичной - 730 тыс. грн.

Объемы ипотечного кредитования выросли до максимума за два года

Опрос банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования является очень концентрированным. Более 85% новых сделок (2,4 млрд грн) за первые 10 месяцев 2020 года заключили пять банков.

Напомним, в октябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3%, на первичном - 17,2% годовых.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.

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