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Обсяги іпотечного кредитування зросли до максимуму за два роки

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 11:28
Обсяги іпотечного кредитування зросли до максимуму за два роки
Фото: житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За місяць банки видали нових кредитів майже на півмільярда гривень

У жовтні 2020 українськими банками було видано 662 іпотечних кредити на загальну суму 491 млн грн. Це найвищий місячний показник, починаючи з грудня 2018 року, коли вперше було проведене опитування НБУ.

Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.

Обсяги іпотечного кредитування зросли до максимуму за два роки

За даними опитування, порівняно з жовтнем 2019 року обсяг видачі нових іпотечних кредитів збільшився на 82%, а порівняно з вереснем 2020 року - на 6%.

Також зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у вересні 2020 року він становив близько 700 тис. грн, то в жовтні - 741 тис. грн. Наразі середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 830 тис. грн, вторинної - 730 тис. грн.

Обсяги іпотечного кредитування зросли до максимуму за два роки

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим. Більше 85% нових угод (2,4 млрд грн) за перші 10 місяців 2020 року уклали п’ять банків.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14,3%, на первинному - 17,2% річних.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитами до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.

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