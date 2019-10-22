Объем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследование

Объем рынка популярных успокоительных капель "Корвалол" в Украине, которому в этом году исполнилось 60 лет, составляет около 100 млн гривен. Об этом пишет издание "Зеркало недели" в статье о судебном споре между фармацевтическими компаниями "Фармак" и "Дарница".

"В 1959 году была выпущена первая серия препарата "Корвалол". Советские фармацевты фактически скопировали старый немецкий препарат "Валокордин", исключив из него четвертый ингредиент — масло хмеля. А один из основных ингредиентов "Корвалола" и "Валокордина", фенобарбитал, выпускался фирмой Bayer под торговой маркой "Люминал" еще с 1912 года", - говорится в статье.

Автор рассказывает, что бренд "Корвалол" не был закреплен за одним заводом: его, как и пиво "Жигулевское" или конфеты "Ромашка", производили фармацевтические предприятия по всей территории СССР.

"70 советских заводов получили регистрационные удостоверение на этот седативный препарат в 60‒70-е годы", - пишут авторы статьи.

Тем не менее, подчеркивают журналисты, "Фармак" на своем официальном сайте сообщает, что являлся единственным производителем "Корвалола" в СССР.

В настоящее время "Корвалол" производят в России, Узбекистане, Беларуси, Латвии. При этом АО "Фармак" называет себя единственным производителем этого лекарства на постсоветском пространстве, пишут журналисты.

Как сообщалось, "Корвалол" появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства "Валокордин". АО "Фармак" считает себя изобретателем "Корвалола" и уже 15 лет судится с компанией "Дарница", требуя отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница".

Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс за знак "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Эксперты обращали внимание, что "Фармак" стремится стать монопольным производителем "Корвалола" в Украине и с высокой вероятностью поднимет цены на этот препарат. Подорожание "Корвалола" может сделать его недоступным для многих украинцев, так как основные покупатели препарата – пенсионеры и малообеспеченные люди, писали СМИ.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн. Бенефициар компании – Филя Жебровская.