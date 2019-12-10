Объем инвестиций в развитие Линии магазинов EVA в 2019 году составил 400 млн грн

В течение текущего года компания "РУШ", которой принадлежит Линия магазинов EVA, инвестировали около 400 млн грн в развитие и расширение своей сети. Половину общей суммы инвестиций было направлено на развитие розничной сети. Столько же составили затраты на развитие логистики и e-commerce. В 2020 году основным направлением инвестирования станет развитие информационных технологий. Также в следующем году EVA планирует запустить собственную службу курьерской доставки и новый формат магазинов. Об этом рассказала исполнительный директор линии магазинов EVA Ольга Шевченко в интервью изданию Investory News.

Линия магазинов EVA инвестировала в развитие сети около 400 млн грн. "В 2019 году наши инвестиции в развитие сети составили около 200 млн грн, такая же сумма была потрачена на логистику и e-commerce. Для сравнения, за 2016-2018 общая сумма инвестиций составила 800 млн грн. Уверенно могу сказать, что основным направлением инвестирования в 2020 году будет развитие информационных технологий, e-commerce и логистики", – говорит Ольга Шевченко.

В планах сети расшириться до 970 магазинов до конца текущего года и открыть 180 магазинов в течение следующего. По словам Ольги Шевченко, новые магазины будут сосредоточены в западных регионах Украины.

В 2020 году Линия магазинов EVA также планирует запустить собственную службу курьерской доставки. Первым городом, где появится служба, будет Киев. По ее словам, концепция доставки EVA будет отличаться от Glovo или Uber. Товар будет доставляться напрямую со склада, а не из магазинов. Таким образом, сеть сможет предложить покупателям более широкий выбор товаров.

"На сайте ассортимент товаров гораздо шире, чем в магазинах, – где-то втрое. Магазины у нас небольшие, поэтому мы не имеем возможности представить весь ассортимент, который можем предложить. Поэтому товар собирается только со склада", – говорит топ-менеджер.

Логистика и e-commerce станут приоритетными направлениями инвестирования компании в 2020 году. EVA также планирует увеличить количество пилотных точек выдачи товаров, заказанных через сайт. "Сейчас их уже 43, а в следующем году будет еще больше. Сейчас такие пункты есть в Киеве, Днепре и Одессе, а дальше будем активно расширяться в столице и других городах, в том числе и в маленьких. Это очень удобно для покупателя, поэтому это приоритет для нас на следующий год", – говорит Ольга Шевченко.

Также компания запустила в тестовом режиме новый формат магазинов для женщин под рабочим названием EVA Beauty. Новые магазины займут нишу косметической и парфюмерной продукции и станут площадкой для творческих экспериментов в сфере бьюти индустрии. Первый пилотный магазин появится уже в декабре в городе Днепр, а в следующем году такие магазины могут появиться в Киеве и других городах. В целом в 2020 году планирует открыть 5 магазинов нового формата. По словам Ольги Шевченко, это не будет ниша Brocard или Бомонд.

"Эти сети работают для премиального покупателя, а мы остаемся в своем сегменте – работаем для женщин среднего достатка. Это тот сегмент, которому мы не предаем и который очень любим. Мы понимаем, что эти женщины также хотят иметь возможность посещать так называемые "территории красоты", и делаем все для того, чтобы предоставить им эту возможность. Наша цель – дать покупателям больше эмоций привела нас к решению создать магазин нового формата, который будет иметь то же название, но совершенно иную концепцию дизайнерского решения. Магазин будет простым, демократичным и ярким", – рассказала топ-менеджер.

Линия магазинов EVA – крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья. За 17 лет компания выросла в количестве 900 магазинов по всей территории Украины, представила более 30 000 ассортиментных позиций, а также положила начало 37 собственных торговых марок. Сейчас штат сотрудников сети насчитывает свыше 11 000 человек. EVA придерживается высоких стандартов работы с клиентами и высокого уровня корпоративной культуры, что отражено в модели сервиса компании "EVA – это лучшая подруга, что дарит счастье быть собой".