Обсяг інвестицій у розвиток Лінії магазинів EVA у 2019 році склав 400 млн грн

Протягом поточного року компанія "РУШ", якій належить Лінія магазинів EVA, інвестувало близько 400 млн грн у розвиток і розширення своєї мережі. Половину загальної суми інвестицій було спрямовано на розвиток роздрібної мережі. Стільки ж склали витрати на розвиток логістики та e-commerce. У 2020 році основним напрямком інвестування буде розвиток інформаційних технологій. Також наступного року EVA планує запустили власну службу кур’єрської доставки та новий формат магазинів. Про це розповіла виконавча директорка лінії магазинів EVA Ольга Шевченко в інтерв’ю виданню Investory News.

Лінія магазинів EVA інвестувала в розвиток мережі близько 400 млн грн. "У 2019 році наші інвестиції в розвиток мережі склали близько 200 млн грн, така ж сума була витрачена на логістику і e-commerce. Для порівняння, за 2016-2018рр загальна сума інвестицій склала 800 млн грн. Упевнено можу сказати, що основним напрямком інвестування у 2020 році буде розвиток інформаційних технологій, e-commerce та логістики", – говорить Ольга Шевченко.

В планах мережі розширитися до 970 магазинів до кінця поточного року та відкрити 180 магазинів протягом наступного. За словами Ольги Шевченко, нові магазини будуть зосереджені у західних регіонах України.

У 2020 році Лінія магазинів EVA також планує запустити власну службу кур’єрської доставки. Першим містом, де з’явиться служба, буде Київ. За її словами, концепція доставки EVA буде відрізнятися від Glovo чи Uber. Товар буде доставлятися безпосередньо зі складу, а не з магазинів. Таким чином, мережа зможе запропонувати покупцям ширший вибір товарів.

"На сайті асортимент товарів набагато ширший, ніж в магазинах, – десь утричі. Магазини в нас невеликі, тож ми не маємо можливості представити весь асортимент, який можемо запропонувати. Тому товар збирається тільки зі складу", – говорить топ-менеджерка.

Логістика та e-commerce стануть пріоритетними напрямками інвестування компанії у 2020 році. EVA також планує збільшити кількість пілотних точок видачі товарів, що замовлені через сайт. "Наразі їх вже 43, а наступного року буде ще більше. Зараз такі пункти є в Києві, Дніпрі й Одесі, а далі будемо активно розширюватись у столиці та інших містах, у тому числі й у маленьких. Це дуже зручно для покупця, тому це пріоритет для нас на наступний рік", – говорить Ольга Шевченко.

Також, компанія запустила у тестовому режимі новий формат магазинів для жінок під робочою назвою EVA Beauty. Нові магазини займуть нішу косметичної та парфумерної продукції і стануть майданчиком для творчих експериментів у сфері б’юті індустрії. Перший пілотний магазин з’явиться вже в грудні у місті Дніпро, а наступного року такі магазини можуть з’явитися у Києві та інших містах. В цілому у 2020 році планується відкрити 5 магазинів нового формату. За словами Ольги Шевченко, це не буде ніша Brocard чи Бомонд.

"Ці мережі працюють для преміального покупця, а ми залишаємось у своєму сегменті – працюємо для жінок середнього достатку. Це той сегмент, якому ми не зраджуємо і який дуже любимо. Ми розуміємо, що ці жінки також хочуть мати змогу відвідувати так звані "території краси", і робимо все для того, аби надати їм цю можливість. Наша мета – дати покупцям більше емоцій – привела нас до рішення створити магазин нового формату, який матиме ту саму назву, але абсолютно іншу концепцію дизайнерського рішення. Магазин буде простим, демократичним та яскравим", – розповіла топ-менеджерка.

Лінія магазинів EVA – найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я. За 17 років компанія зросла до кількості 900 магазинів по всій території України, представила більш ніж 30 000 асортиментних позицій, а також започаткувала 37 власних торгових марок. Зараз штат співробітників мережі налічує понад 11 000 осіб. EVA дотримується найвищих стандартів роботи з клієнтами та високого рівня корпоративної культури, що відображено у моделі сервісу компанії: "EVA – це краща подруга, що дарує щастя бути собою".