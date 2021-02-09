Україна упродовж останнього тижня щодоби платить Росії по 1 млн доларів за поставки електричної енергії. У цілому ж, обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин.

Про це повідомила народний депутат Людмила Буймістер у Facebook.

"Щоденна рубрика: "За скільки продають Україну". Продовжую інформувати скільки грошей Україна щодня платить путінському режиму. Другий день тримаємо темп по 1 млн доларів. Сьогодні обсяг імпорту перевищив 300 млн кВт годин з початку року", - повідомила нардеп.

Вона наголосила, що ці кошти щоденно вимиваються з українського ринку і направляються на фінансування війни проти України.

"Нагадаю, ці кошти ідуть не на зарплати українським енергетикам, потрапляють у кишені тих, хто вже сьомий рік веде війну проти нашої держави", - підсумувала Буймістер.