Объем импорта э/э из РФ - это отказ от месячной добычи угля Львовско-Волынского бассейна, - эксперт

Из-за скандальной "правки Геруса" с начала октября Украина импортировала из России электроэнергии по объему, который производит за месяц Трипольская ТЭС. Об этом написал президент Общественного союза "Первая энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко в блоге для "Левого берега".

Эксперт отметил, что из-за возобновления импорта электроэнергии отечественная энергетика и угледобывающая отрасль несут значительные потери. Так, он сообщил, что по предварительным данным, в период с 1 октября по 14 ноября 2019 года импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину составил 228 млн кВт*ч: в октябре - 128 млн кВт*ч, а за 14 дней ноября - 100 млн кВт*ч.

По словам эксперта, этот объем сопоставим с месячным объемом производимой электроэнергии Трипольской ТЭС и, соответственно, среднемесячной добычей угля государственных шахт в этом регионе, который нужен для производства такого объема тока.

"Упомянутый импорт электрической энергии из РФ и Беларуси - 228 млн кВт*ч - сопоставим с объемом месячного производства электроэнергии, например, Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго", что эквивалентно 125 тыс. тонн сожженного украинского угля. А это среднемесячная добыча государственных шахт Львовско-Волынского бассейна. Именно столько украинского угля было недовыкуплено из-за импорта российской электроэнергии", - отметил Котко.

Он считает, что импорт тока из РФ нужно остановить, чтобы спасти отечественную энергетику.

"Действие "правки Геруса" надо отменить и, таким образом, остановить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси по прямым договорам. При любых обстоятельствах Украина должна заботиться о развитии собственных энергетических предприятий", - подытожил Котко.

Ранее председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко обратился к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, отметив, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике дали возможность возобновить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

С аналогичным призывом обратился также профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, отметив, что импорт электроэнергии из России и Беларуси спровоцировал кризисную ситуацию в энергоотрасли и угрожает возникновением социальной напряженности из-за увольнения около сотни тысяч работников отрасли.