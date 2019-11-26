Обсяг імпорту е/е з РФ - це відмова від місячного видобутку вугілля Львівсько-Волинського басейну, - експерт

Через скандальну "поправку Геруса" з початку жовтня Україна імпортувала з Росії електроенергії за обсягом, який виробляє за місяць Трипільська ТЕС. Про це написав президент Громадської спілки "Перша енергетична асоціація України" Василь Котко в блозі для "Лівого берега".

Експерт зазначив, що через відновлення імпорту електроенергії вітчизняна енергетика та вугледобувна галузь мають значні втрати. Так, він повідомив, що за попередніми даними, у період з 1 жовтня по 14 листопада 2019 року імпорт електроенергії з РФ та Білорусі в Україну склав 228 млн кВт*год: у жовтні - 128 млн кВт*год, а за 14 днів листопада - 100 млн кВт*год.

За словами експерта, цей обсяг співставний з місячним обсягом виробленої електроенергії Трипільською ТЕС і, відповідно, середньомісячним видобутком вугілля, державних шахт в цьому регіоні, яке потрібно для виробництва такого обсягу струму.

"Згаданий імпорт електричної енергії з РФ та Білорусі - 228 млн кВт*год - співставний з обсягом місячного виробництва електроенергії, наприклад, Трипільської ТЕС ПАТ "Центренерго", що еквівалентно 125 тис. тонн неспаленого українського вугілля. А це середньомісячний видобуток державних шахт Львівсько-Волинського басейну. Саме стільки українського вугілля було недовикуплено через імпорт російської електроенергії", - наголосив Котко.

Він вважає, що імпорт струму з РФ потрібно зупинити, щоб врятувати вітчизняну енергетику.

"Дію "поправки Геруса" треба скасувати і, таким чином, зупинити імпорт електроенергії з РФ та Білорусі за прямими договорами. За будь-яких обставин Україна має дбати про розвиток власних енергетичних підприємств", - підсумував Котко.

Раніше голова незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко звернувся до президента, прем’єра, секретаря РНБО та голови НКРЕКП з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що необмежений імпорт струму з Росії та Білорусі нищить вітчизняну теплову генерацію та вугледобувну галузь

11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що він не знав, що ухвалені з ініціативи Геруса зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зауважив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.

З аналогічним закликом звернулась також профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, яка зазначила, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі спровокував кризову ситуацію в енергогазулі та загрожує виникненням соціальної напруги через звільнення близько сотні тисяч працівників галузі.