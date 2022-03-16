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Объем гуманитарных проектов сети "АТБ" за время войны превысил 50 млн гривен

Фото: объем гуманитарных проектов сети "АТБ" за время войны превысил 50 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Объемы гуманитарной помощи корпорации "АТБ", предоставленной украинцам, превысили 50 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Компания в рамках гуманитарных проектов помогает людям продуктами и товарами первой необходимости.

"Основные усилия направлены на оказание помощи мирным жителям во время эвакуационных мероприятий, населению в городах, где непосредственно происходят боевые столкновения, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям и движениям, а также местам временного пребывания переселенцев", - уточнили в "АТБ".

К нынешнему времени уже оказана помощь продуктами питания и товарами первой необходимости:

  • мирному населению во время эвакуации - более 10 тонн;
  • населению в городах непосредственных боевых действий - более 30 тонн;
  • медицинским учреждениям и детским больницам - более 40 тонн;
  • волонтерским организациям и движениям - более 50 тонн.

Напомним, ранее корпорация "АТБ" перечислила в госбюджет 100 млн гривен для поддержания обороноспособности Украины.

Для бесперебойного обеспечение украинцев продуктами питания и товарами первой необходимости в локациях присутствия сети "АТБ", где ведутся прямые боевые столкновения, сформированы сети опорных супермаркетов "АТБ". Вся актуальная информация оперативно обновляется на сайтах компании и ее страницах в соцсетях.

Мирным жителям в городах, испытывающих авианалетов и бомбардировок "АТБ-Маркет" предоставила подвальные помещения своих работающих магазинов как бомбоубежища - там компания сформировала также запасы питьевой воды.

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АТБГуманитарная помощь