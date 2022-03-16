Обсяг гуманітарних проектів мережі "АТБ" за час війни перевищив 50 млн гривень

Обсяги гуманітарної допомоги корпорації "АТБ", наданої українцям, перевищили 50 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу корпорації.
Компанія у межах гуманітарних проектів допомагає людям харчами та товарами першої необхідності.
"Основні зусилля спрямовані на надання допомоги мирним жителям під час евакуаційних заходів, населенню в містах, де безпосередньо відбуваються бойові зіткнення, медичним установам і дитячим лікарням, волонтерським організаціям і рухам, а також місцям тимчасового перебування переселенців", - уточнили в "АТБ".
До нинішнього часу вже надана допомога продуктами харчування та товарами першої необхідності:
Нагадаємо, раніше корпорація "АТБ" перерахувала в держбюджет 100 млн гривень для підтримки обороноздатності України.
Для безперебійного забезпечення українців продуктами харчування та товарами першої необхідності в локаціях присутності мережі "АТБ", де ведуться прямі бойові зіткнення, сформовані мережі опорних супермаркетів "АТБ". Уся актуальна інформація оперативно оновлюється на сайтах компанії та її сторінках у соцмережах.
Мирним жителям у містах, що зазнають авіанальотів і бомбардувань "АТБ-Маркет" надала підвальні приміщення своїх працюючих магазинів як бомбосховища - там компанія сформувала також запаси питної води.