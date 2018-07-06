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Интервью

Объем финансирования науки в Украине вырос почти на 70%, - Гриневич

НовостиПолитика    06.07.2018 - 11:02
Фото: Лилия Гриневич (kmu.gov.ua)
Фото: Лилия Гриневич (kmu.gov.ua)

По словам Гриневич, у Минобразования проблемы с распределением финансирования науки

За последние два года объем бюджетного финансирования науки в Украине увеличен почти на 70%. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщила министр образования Лилия Гриневич, передает корреспондент РБК-Украина.

"В течение 2017-го и 2018 годов объемы бюджетного финансирования науки увеличились на 69%. Мы оттолкнулись в 2016-м году от 0,16% ВВП из госбюджета, сейчас довели это до 0, 24% ВВП. Наша цель - еще за два года удвоить финансирование. Это амбициозная цель для украинского бюджета, но очень недостаточная для прорыва в науке", - сообщила Гриневич.

Она также рассказала, что Минобразования имеет проблемы с распределением финансирования науки.

"В Украине сложилась система, когда бюджетные ресурсы распределяются следующим образом. У нас есть много распорядителей, которые имеют эти деньги. Из 6 млрд 174 миллионов гривен - 72,5% (то есть 4,5 миллиарда) - это финансирование Национальной академии наук, 20% - расходы Министерства образования и науки, а 7,5% - инвестируются в отраслевую науку. То есть, мы как центральный орган власти распоряжаемся только 20% средств на науку. Поэтому сейчас нам важно, чтобы эти средства были направлены на прозрачное распределение по конкурсу через Национальный фонд исследований", - добавила министр.

Напомним, 4 июля Кабинет министров Украины создал Национальный фонд исследований Украины. Гриневич отметила, что фонд ответит на вызовы по недостаточности прозрачности финансирования и сможет сделать доступными гранты для различных представителей научно-технической сферы.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Лилия Гриневич, наука, финансы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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