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Обсяг фінансування науки в Україні зріс майже на 70%, - Гриневич

НовиниПолітика    06.07.2018 - 11:02
Фото: Лілія Гриневич (kmu.gov.ua)
Фото: Лілія Гриневич (kmu.gov.ua)

За словами Гриневич, Міносвіти має проблеми з розподілом фінансування науки

За останні два роки обсяг бюджетного фінансування науки в Україні збільшено майже на 70%. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді повідомила міністр освіти Лілія Гриневич, передає кореспондент РБК-Україна.

"Упродовж 2017 і 2018 років обсяги бюджетного фінансування науки збільшились на 69%. Ми відштовхнулися у 2016-му році від 0,16 % ВВП з держбюджету, зараз довели це до 0, 24% ВВП. Наша мета - ще за два роки подвоїти фінансування. Це амбітна мета для українського бюджету, але дуже недостатня для прориву в науці", - повідомила Гриневич.

Вона також розповіла, що Міносвіти має проблеми з розподілом фінансування науки.

"В Україні склалась система, коли бюджетні ресурси розподіляються у такий спосіб. У нас є багато розпорядників, які мають ці гроші. З 6 мільярдів 174 мільйонів гривень - 72,5% (тобто 4,5 мільярди) - це фінансування Національної академії наук, 20% - видатки Міністерства освіти і науки, а 7,5% - інвестуються у галузеву науку. Тобто, ми як центральний орган влади розпоряджаємось тільки 20% коштів на науку. Тому зараз нам важливо, щоб ці кошти були орієнтовані на прозорий розподіл за конкурсом через Національний фонд досліджень", - додала міністр.

Нагадаємо, 4 липня Кабінет міністрів України створив Національний фонд досліджень України. Гриневич зазначала, що фонд відповість на виклики щодо недостатності прозорості фінансування та зможе зробити доступними гранти для різних представників науково-технічної сфери.

У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду Рада підтримала за основу законопроект щодо оприлюднення законів
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Лілія Гриневич, наука, фінанси  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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