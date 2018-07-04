Кабмин создал Нацфонд исследований

Кабмин утвердил постановление "О Национальном фонде исследований Украины"

Кабинет министров Украины создал Национальный фонд исследований Украины. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

Так, Кабмин утвердил постановление "О Национальном фонде исследований Украины".

"Именно этот фонд ответит на вызовы относительно недостаточности прозрачности финансирования. Создание фонда является очень важным...Фонд сможет сделать доступными гранты для разных представителей научно-технической сферы", - заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

По словам Гриневич, постановление утверждает создание фонда, утверждает его положение и предельную численность работников фонда в количестве 60 человек.

"Мы предполагаем впервые в Украине индивидуальные, коллективные и институциональные гранты. Направления грантовой поддержки разные", - заявила она.

Согласно постановлению, функции по управлению фондом выполняет Кабмин.

"Государственный фонд фундаментальных исследований продолжает функционировать до государственной регистрации Национального фонда исследований. Государственный фонд фундаментальных исследований прекращается в результате реорганизации путем присоединения к Национальному фонду исследований. Национальный фонд исследований является правопреемником прав и обязанностей Государственного фонда фундаментальных исследований", - говорится в соответствующем постановлении.

Фонд будет финансироваться за счет госбюджет, а также за счет добровольных взносов физических и юридических лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша поможет Украине в создании Нацфонда исследований.