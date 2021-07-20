Усі об'єкти "Великого будівництва" у 2021 році будуть закінчені вчасно, - Тимошенко
В ході реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до Дня незалежності України вже 28 знакових об'єктів у всіх регіонах мають 80%-ву готовність, при цьому деяким областям необхідно прискорити темпи реалізації, щоб встигнути до 30-річчя незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
Він також зазначив, що всього в 2021 році в рамках "Великого будівництва" реалізується 741 об'єкт, і всі вони будуть закінчені в раніше обумовлені терміни.
Заступник голови ОП поставив завдання пришвидшити реалізацію об'єктів, за якими торги ще не оголошені або не завершені і, відповідно, не розпочато будівельно-монтажні роботи.
Також під час наради міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав про схвалення Верховною Радою виділення фінансування в обсязі 1 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності. Ці кошти підуть на реалізацію проєкту "Велика реставрація", що входить до програми "Велике будівництво".
Головам ОДА необхідно буде в найближчі дні подати до Офісу Президента і Міністерства культури дані про максимум два найбільш пріоритетних об'єкти для кожної області, за якими проєктно-кошторисна документація вже повністю готова і відома актуальна вартість робіт, матеріалів і послуг.
Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що в рамках програми "Велике будівництво" в 2021 році велика увага буде приділена також розвитку залізничного транспорту. Зокрема, вже досягнуто домовленість між Україною і Францією про постачання 130 електричних локомотивів.
Як повідомлялось, раніше Тимошенко розповів, що в Одеському аеропорту відкрили нову злітно-посадкову смугу, яка збільшить пропускну здатність та дозволить приймати рейси великої дальності. Наступним кроком стане перетворення "Одеси" на один з ключових аеропортів Східної Європи.