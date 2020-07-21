На объектах "Укрзализныци" налоговики и СБУ проводят обыски

Во вторник, 21 июля, Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба проводят обыски на объектах АО "Укрзализныця". Расследуется злоупотребление служебным положением и уклонение от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця способствует Службе безопасности Украины и Государственной фискальной службе Украины в проведении следственных действий. Сегодня правоохранители проводят ряд обысков на объектах Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проводится досудебное расследование в отношении возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов в отношении сотрудников частных компаний и "Укрзализныци".

Напомним, ранее экс-главе "Укравтодора" Новаку выдвинули обвинения в Польше по делу о коррупции.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве прошли массовые обыски из-за схем на строительстве Подольского моста.