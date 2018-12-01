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Об’єднавчий собор може відбутися у першій половині грудня, - Порошенко

Новини » Політика    01.12.2018 - 02:34
Об’єднавчий собор може відбутися у першій половині грудня, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент України сподівається, що українські ієрархи православних церков "добре усвідомлюють відповідальність, яка лежить на них

Точна дата Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейського собору ще не відома, однак президент Петро Порошенко переконаний, що він відбудеться в першій половині-середині грудня. Про це він повідомив під час візиту у Хмельницьку область, передає РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Порошенко розповів про свої багатогодинні перемовини зі вселенським патріархом Варфоломієм і подякував йому за те, що це стало можливим.

Він зазначив, що точну дату собору оголосить вселенський патріарх, однак президент переконаний, що він відбудеться незабаром.

"Можу сказати, що він буде в середині грудня, а може й в першій половині грудня. Учасники Собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної, і головне - української церкви", - сказав Порошенко.

Він висловив сподівання, що українські ієрархи православних церков "добре усвідомлюють відповідальність, яка лежить на них" напередодні Об’єднавчого собору.

Нагадаємо, раніше голова ВР Андрій Парубій повідомив, що Священний синод Вселенського патріархату ухвалив рішення, яким затверджено томос і статут для помісної української православної церкви, а також робочу дату проведення Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейського собору.

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