В Объединенных силах прошла внезапная проверка подразделений авиации

Учения прошли для достижения высокого уровня слаженности в общевойсковых частях

В Объединенных силах, которые привлечены к операции на Донбассе, прошла внезапная проверка подразделений авиации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в Facebook.

Сообщается, что в Объединенных силах в течение последней недели проводилась внезапная проверка подразделений авиации.

"Целью учебных мероприятий ставилось достижения высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей. В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась", - говорится в сообщении.

Авіація Об'єднаних сил готова підтримати піхоту в бою. В Об’єднаних силах активно триває підготовка усіх сил і засобів до виконання завдань за призначенням. Так, протягом останнього тижня, здійснювалася раптова перевірка підрозділів авіації, які входять до складу Об’єднаних сил. Метою начальних заходів ставилося досягнення високого рівня злагодженості під час підтримки авіацією дій загальновійськових частин. В ході відпрацювання дій в різних формах і способах авіація із завданнями впоралась. Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 28 травня 2018 р.

Напомним, боевики на Донбассе взяли в плен украинского военного, который исчез 24 мая.

"Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая. Самое главное, что он жив, но, согласно предварительно полученной информации, находится в плену", - говорится в сообщении 30 отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады ВСУ.