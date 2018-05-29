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В Об'єднаних силах пройшла раптова перевірка підрозділів авіації

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 09:14
Фото: українська авіація (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Фото: українська авіація (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Навчання пройшли для досягнення високого рівня злагодженості в загальновійськових частинах

В Об'єднаних силах, які залучені до операції на Донбасі, пройшла раптова перевірка підрозділів авіації. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в Facebook.

Повідомляється, що в Об'єднаних силах протягом останнього тижня проводилася раптова перевірка підрозділів авіації.

"Метою навчальних заходів ставилося досягнення високого рівня злагодженості під час підтримки авіації дій загальновійськових частин. В ході відпрацювання дій у різних формах і способах авіація із завданнями впоралась", - йдеться в повідомленні.

 
Авіація Об'єднаних сил готова підтримати піхоту в бою.

В Об’єднаних силах активно триває підготовка усіх сил і засобів до виконання завдань за призначенням. Так, протягом останнього тижня, здійснювалася раптова перевірка підрозділів авіації, які входять до складу Об’єднаних сил. Метою начальних заходів ставилося досягнення високого рівня злагодженості під час підтримки авіацією дій загальновійськових частин. В ході відпрацювання дій в різних формах і способах авіація із завданнями впоралась. Слава Україні!

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 28 травня 2018 р.

 

Нагадаємо, бойовики на Донбасі взяли в полон українського військового, який зник 24 травня.

"З відкритих джерел інформації стало відомо про місце перебування військовослужбовця нашої частини, який зник 24 травня. Найголовніше, що він живий, але, згідно попередньо отриманої інформації, знаходиться в полоні", - йдеться в повідомленні 30 окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади ЗСУ.

За добу на Донбасі поранено 6 українських військових, - штаб ООС
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, авиация, проверка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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