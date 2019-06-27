Объединенные националисты идут на Банковую с вопросом о Медведчуке

Сегодня объединенные националисты придут к Администрации президента Владимира Зеленского, чтобы задать вопрос: кто такой Медведчук и почему выступает от имени Украины? Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нацкорпуса".

"Почему этот человек проводит встречи с пророссийскими боевиками? Почему договаривается об освобождении пленников Кремля? Почему проводит экономические переговоры с руководителями РФ, беспрепятственно скупает украинские телеканалы, и что еще он готов делать для сдачи Украины?", - с такими вопросами националисты намерены прийти к Зеленскому.

"Нацкорпус" отмечает, что Медведчук - это враг Украины, который годами работает на Российскую Федерацию.

"Сейчас он ведет в парламент пророссийских реваншистов, чтобы обеспечить победу "русского мира" на украинской земле. Мы хотим знать, кем является этот человек для действующей украинской власти? Почему имеет такие широкие полномочия, а не сидит за решеткой за государственную измену?", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Мы, объединенные украинские националисты, подчеркиваем: реванша Кремля в Украине не будет. Сбор на Майдане под Стеллой. Присоединяйтесь!", - добавили в политсиле.