Об'єднані націоналісти йдуть на Банкову з питанням про Медведчука

Сьогодні об'єднані націоналісти прийдуть до Адміністрації президента Володимира Зеленського, щоб задати питання: хто такий Медведчук і чому виступає від імені України? Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нацкорпуса".

"Чому ця людина проводить зустрічі з проросійськими бойовиками? Чому домовляється про звільнення бранців Кремля? Чому проводить економічні переговори з керівниками РФ, безперешкодно скуповує українські телеканали, і що він готовий робити для здачі України?", - з такими питаннями націоналісти мають намір прийти до Зеленському.

"Нацкорпус" зазначає, що Медведчук - це ворог України, який роками працює на Російську Федерацію.

"Зараз він веде в парламент проросійських реваншистів, щоб забезпечити перемогу "русского мира" на українській землі. Ми хочемо знати, ким є ця людина для чинної української влади? Чому має такі широкі повноваження, а не сидить за гратами за державну зраду?", - йдеться в повідомленні прес-служби.

"Ми, об'єднані українські націоналісти, підкреслюємо: реваншу Кремля в Україні не буде. Збір на Майдані під Стелою. Приєднуйтесь!", - додали в політсилі.