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Обчищали ломбарды во время обстрелов. В Буче разоблачили двух мародеров

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Буча, Среда 10 августа 2022 13:05
Обчищали ломбарды во время обстрелов. В Буче разоблачили двух мародеров Фото: в Буче разоблачили мародеров, грабившие ломбарды (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция разоблачила в Буче Киевской области двух мародеров. Они обворовывали ломбарды во время активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

К схеме были причастны 30-летняя женщина и 45-летний мужчина. Они воспользовались тем, что витрины ломбардов от обстрелов были повреждены. Злоумышленники похитили из ломбардов ценную технику, наличные и драгоценности.

Сумма награбленного составляет 800 тысяч гривен. Задержанным мародерам грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Ирпене разоблачили женщину, которая мародерила вместе с российскими оккупантами.

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