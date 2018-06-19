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Обанкротившиеся банки задолжали НБУ 25 млрд гривен рефинансирования

НовостиФинансы    19.06.2018 - 11:48
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

С 2014 года Нацбанк подал 110 исков о взыскании задолженности

В течение 2014-2018 годов Национальный банк Украины (НБУ) инициировал 110 судебных разбирательств с целью возвращения задолженности по кредитам за счет средств финансовых поручителей и залогового имущества имущественных поручителей обанкротившихся банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, только за последние полгода НБУ подал в суды 35 новых исков об обращении взыскания на имущество имущественных поручителей неплатежеспособных банков на общую сумму исковых требований 4 млрд гривен.

"Сегодня на рассмотрении в судах различных инстанций находится 89 дел с общей суммой исковых требований в размере 25 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Однако, отмечают в Нацбанке, этот процесс трудно назвать быстрым из-за того, что поручители, злоупотребляя своими правами, постоянно пытаются избежать выполнения своих обязательств и затягивают рассмотрение дел в судах.

Сейчас в рамках принудительного исполнения по уже полученным решениям судов за счет заложенного имущества удовлетворены требования НБУ на сумму почти 0,5 млрд гривен.

Отметим, что в 2017 году Национальный банк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд гривен.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в I квартале 2018 получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 969,2 млн гривен.

В мае банки продолжили наращивать кредитование населения, - НБУ В НБУ констатировали стабильную работу банковского сектора в I полугодии 2018 года
Теги публикации: финансы, задолженность, статистика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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