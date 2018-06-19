Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.52
Межбанк BID 30.49
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.52
Межбанк BID 30.49
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Збанкрутілі банки заборгували НБУ 25 млрд гривень рефінансування

НовиниФінанси    19.06.2018 - 11:48
Фото: Національний банк України (НБУ)
Фото: Національний банк України (НБУ)

З 2014 року Нацбанк подав 110 позовів про стягнення заборгованості

протягом 2014-2018 років Національний банк України (НБУ) ініціював 110 судових розглядів з метою повернення заборгованості за кредитами за рахунок коштів фінансових поручителів та заставного майна майнових поручителів збанкрутілих банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, тільки за останні півроку НБУ подав до судів 35 нових позовів про звернення стягнення на майно майнових поручителів неплатоспроможних банків на загальну суму позовних вимог 4 млрд гривень.

"Сьогодні на розгляді в судах різних інстанцій знаходиться 89 справ із загальною сумою позовних вимог у розмірі 25 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Проте, відзначають в Нацбанку, цей процес важко назвати швидким з-за того, що поручителі, зловживаючи своїми правами, постійно намагаються уникнути виконання своїх зобов'язань і затягують розгляд справ у судах.

Зараз в рамках примусового виконання за вже отриманими рішеннями судів за рахунок заставленого майна задоволені вимоги НБУ на суму майже 0,5 млрд гривень.

Відзначимо, що в 2017 році Національний банк отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд гривень.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) в I кварталі 2018 отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 969,2 млн гривень.

У травні банки продовжили нарощувати кредитування населення, - НБУ В НБУ констатували стабільну роботу банківського сектору у I півріччі 2018 року
Теги публікації: фінанси, задолженность, статистика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся