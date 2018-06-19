Збанкрутілі банки заборгували НБУ 25 млрд гривень рефінансування

З 2014 року Нацбанк подав 110 позовів про стягнення заборгованості

протягом 2014-2018 років Національний банк України (НБУ) ініціював 110 судових розглядів з метою повернення заборгованості за кредитами за рахунок коштів фінансових поручителів та заставного майна майнових поручителів збанкрутілих банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як повідомляється, тільки за останні півроку НБУ подав до судів 35 нових позовів про звернення стягнення на майно майнових поручителів неплатоспроможних банків на загальну суму позовних вимог 4 млрд гривень.

"Сьогодні на розгляді в судах різних інстанцій знаходиться 89 справ із загальною сумою позовних вимог у розмірі 25 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Проте, відзначають в Нацбанку, цей процес важко назвати швидким з-за того, що поручителі, зловживаючи своїми правами, постійно намагаються уникнути виконання своїх зобов'язань і затягують розгляд справ у судах.

Зараз в рамках примусового виконання за вже отриманими рішеннями судів за рахунок заставленого майна задоволені вимоги НБУ на суму майже 0,5 млрд гривень.

Відзначимо, що в 2017 році Національний банк отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд гривень.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) в I кварталі 2018 отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 969,2 млн гривень.