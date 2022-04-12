Обама считает, что Путин движим извращенным этническим национализмом

Владимиром Путиным во время вторжения в Украину движет извращенный этнический национализм. Барак Обама уверен, что российский президент всегда был таким.

"Путин всегда был безжалостен как к своему народу, так и к другим. Он всегда был окутан этим извращенным, искаженным чувством обиды и этническим национализмом", - сказал Обама.

Он уверен, что эта часть Путина всегда присутствовала. "Во время вторжения в Украину мы увидели его безрассудство, которого вы, возможно, не ожидали восемь-десять лет назад, но опасность всегда была", - добавил Обама.

Бывший президент США отказался прямо отвечать на вопрос о том, что, оглядываясь назад, он бы сделал по-другому, находясь на своем посту, в том числе, когда Россия оккупировала Крым в 2014 году.

Вместо этого, по его словам, важно "не воспринимать нашу собственную демократию как должное" и "поддерживать тех, кто верит в свободу и независимость, и присоединяться к ним".