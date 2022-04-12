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Обама вважає, що Путіним рухає збочений етнічний націоналізм

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Вашингтон, Вівторок 12 квітня 2022 16:48
Обама вважає, що Путіним рухає збочений етнічний націоналізм Фото: колишній президент США Барак Обама (facebook.com/NBCBayArea)
Автор: Олександр Білоус

Володимиром Путіним під час вторгнення в Україну рухає збочений етнічний націоналізм. Барак Обама впевнений, що російський президент завжди був таким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Путін завжди був безжальний як до свого народу, так і до інших. Він завжди був оповитий цим збоченим, спотвореним почуттям образи і етнічним націоналізмом", - сказав Обама.

Він упевнений, що ця частина Путіна завжди була присутня. "Під час вторгнення в Україну ми побачили його нерозсудливість, якого ви, можливо, не очікували вісім-десять років тому, але небезпека завжди була", - додав Обама.

Колишній президент США відмовився прямо відповідати на питання про те, що, озираючись назад, він би зробив по-іншому, перебуваючи на своїй посаді, в тому числі, коли Росія окупувала Крим в 2014 році.

Натомість, за його словами, важливо "не сприймати нашу власну демократію як належне" і "підтримувати тих, хто вірить у свободу і незалежність, і приєднуватися до них".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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