Обама продвигает на пост госсекретаря бывшего советника, - Fox News

Бывший президент США Барак Обама лоббирует на пост госсекретаря страны свою бывшую советницу по национальной безопасности Сьюзан Райс. Демократическая партия изначально рассматривала Райс в качестве возможного вице-президента.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Она была включена в список потенциальных кандидатов на этот пост наряду с Камалой Харрис, которая в конечном итоге и баллотировалась вместе с Байденом.

Отмечается, что большинство демократов уже одобрили кандидатуру Райс на пост главы Госдепартамента, однако в штабе вероятного американского лидера продолжают рассматривать и другие варианты назначений.

По утверждению источников, в команде Байдена на этот пост претендуют также бывшие заместители госсекретаря Тони Блинкен и Уиллиам Бернс, а также сенатор от Коннектикута Крис Мерфи.

Сьюзан Райс представляла США в ООН с 2008 года. В 2013 году Обама назначил ее на пост своего советника по национальной безопасности.

Кроме того, команда Байдена рассматривает возможность назначения бывшего начальника штаба Байдена Стива Ричетти, бывшего сенатора от штата Делавэр Теда Кауфмана и экс-советника по национальной безопасности Тома Донилона на должности старших советников.

Напомним, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен продолжать судиться.

РБК-Украина в материале "Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше" писало о том, почему Трамп цепляется за Белый дом, а также, кто может занять ключевые должности в администрации Байдена.