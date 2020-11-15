ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Обама просуває на посаду держсекретаря колишнього радника, - Fox News

Автор: Артур Родивилов

Колишній президент США Барак Обама лобіює на посаду держсекретаря країни свою колишню радницю з національної безпеки Сьюзан Райс. Демократична партія спочатку розглядала Райс як імовірного віце-президента.

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела.

Вона була включена в список потенційних кандидатів на цю посаду разом з Камалою Харріс, яка в кінцевому підсумку і балотувалася разом з Байденом.

Наголошується, що більшість демократів вже схвалили кандидатуру Райс на посаду голови Держдепартаменту, проте в штабі ймовірного американського лідера продовжують розглядати і інші варіанти призначень.

Популярні новини

За твердженням джерел, в команді Байдена на цю посаду претендують також колишні заступники держсекретаря Тоні Блінкен і Вілліам Бернс, а також сенатор від Коннектикуту Кріс Мерфі.

Сьюзан Райс представляла США в ООН з 2008 року. У 2013 році Обама призначив її на посаду свого радника з національної безпеки.

Крім того, команда Байдена розглядає можливість призначення колишнього начальника штабу Байдена Стіва Ричетті, колишнього сенатора від штату Делавер Теда Кауфмана та екс-радника з національної безпеки Тома Донілона на посади старших радників.

Нагадаємо, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір продовжувати судитися.

РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф БайденВибори в США