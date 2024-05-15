По объектам в Джанкое, куда прибыло пополнение оккупантов, нанесен удар, - "АТЕШ"

По военным объектам во временно оккупированном Джанкое, куда прибыли новые военные подразделения РФ, был нанесен удар. Противник понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение " АТЕШ ".

"Оккупанты понесли потери ранеными и погибшими. Ремонт пережившей удар техники займет до полугода", - говорится в сообщении.

По информации агентов движения, зафиксировано по меньшей мере два успешных прилета.

Там уточнили, что военные объекты были атакованы в ночь на 13 мая.

Вчера, 14 мая, "АТЕШ" сообщил, что в Джанкой прибыли новые военные подразделения, включая сотрудников ФСБ, задействованных для охраны военных объектов.

Как отметили партизаны, такое усиление мер безопасности связано с переброской линейных военнослужащих с задач охраны на передовую, особенно на Херсонское направление, где противник несет значительные потери.

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