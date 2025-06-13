Объединяют университеты: что изменится для студентов в Умани и Каменце-Подольском
Кабинет Министров Украины принял решение об укрупнении университетов в двух городах - Умани и Каменце-Подольском. Это часть общей стратегии развития высшего образования до 2032 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Университеты в Умани
Уманский педуниверситет им. Павла Тычины присоединяют к Уманскому национальному университету. Объединенное заведение охватит более 11 тысяч студентов. После реформы все образовательные программы, бюджетные места и условия контрактов сохраняются.
Планируется, что в новом учебном году студенты смогут выбирать из большего количества предметов. Также вуз получит инвестиции от Всемирного банка, а также будет развивать сотрудничество с аграрным бизнесом и школами региона.
Университеты в Каменце-Подольском
Здесь Каменец-Подольский нацуниверситет им. Огиенко объединяют с Подольским госуниверситетом. Вместе эти заведения сформируют мощный образовательный центр с более чем 6,5 тысячи студентов.
Новое заведение планируют переименовать в Подольский государственный университет имени Ивана Огиенко, чтобы сохранить историческую преемственность, ведь первым ректором университета был сам Огиенко.
Цель этих объединений заключается в том, чтобы создать сильные региональные образовательные центры, которые будут отвечать вызовам экономики, улучшат подготовку специалистов и позволят эффективнее использовать ресурсы.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за падения рождаемости количество выпускников школ уменьшилось до 360 тысяч, тогда как сеть вузов рассчитана на 800 тысяч. К 2030 году МОН планирует сократить количество университетов до 100. Укрупнение не проводят ради экономии, а чтобы создать качественную образовательную среду. Маленькие и непопулярные вузы присоединяют к большим - с новыми инвестициями.
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