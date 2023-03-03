"Об’єднатися заради перемоги": правління АМУ звернулося до президента

Правління Асоціації міст України звернулось до президента України щодо об'єднання зусиль всієї публічної влади для забезпечення мешканців громад життєво необхідними послугами та відновлення України після перемоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт асоціації.
"Впевнені, що спільними зусиллями ми подолаємо не тільки зовнішнього ворога, але й зможемо вирішити всі актуальні завдання для розбудови успішної демократичної України", - зазначено у зверненні.
Представники понад 1000 громад з усіх областей України визначили групи питань, які потребують об'єднання для вирішення:
Правління асоціації також зазначило, що державна влада та представники органів місцевого самоврядування маюсь досвід спільної роботи, зокрема, в децентралізації, адміністративно-територіальній реформі, стриманні тарифів.
Також разом зупинили та почали гнати з нашої землі агресора, зазначили в АМУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.