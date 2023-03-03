"Об’єднатися заради перемоги": правління АМУ звернулося до президента

"Впевнені, що спільними зусиллями ми подолаємо не тільки зовнішнього ворога, але й зможемо вирішити всі актуальні завдання для розбудови успішної демократичної України", - зазначено у зверненні.

Представники понад 1000 громад з усіх областей України визначили групи питань, які потребують об'єднання для вирішення:

спрощення роботи органів місцевого самоврядування в частині антимонопольного регулювання;

виконання зобов’язань органів державної влади щодо стримування тарифів на тепло- та водопостачання;

створення умов для забезпечення громад власними надходженнями від місцевих податків і зборів;

усунення перешкод у міжнародному співробітництві українських громад з іноземними партнерами;

встановлення світових норм регулювання містобудівної діяльності;

забезпечення прозорості відносин та розподілу повноважень військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Правління асоціації також зазначило, що державна влада та представники органів місцевого самоврядування маюсь досвід спільної роботи, зокрема, в децентралізації, адміністративно-територіальній реформі, стриманні тарифів.

Також разом зупинили та почали гнати з нашої землі агресора, зазначили в АМУ.