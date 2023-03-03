RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Объединиться ради победы": правление АГУ обратилось к президенту

Фото: правление Ассоциации городов Украины обратилось к президенту Владимиру Зеленскому (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Правление Ассоциации городов Украины обратилось к президенту Украины по поводу объединения усилий всей публичной власти для обеспечения жителей общин жизненно необходимыми услугами и восстановления Украины после победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ассоциации.

"Уверены, что совместными усилиями мы преодолеем не только внешнего врага, но и сможем решить все актуальные задачи по развитию успешной демократической Украины", - говорится в обращении.

Представители более 1000 общин из всех областей Украины определили группы вопросов, требующих объединения для решения:

  • упрощение работы органов местного самоуправления в части антимонопольного регулирования;
  • выполнение обязательств органов государственной власти по сдерживанию тарифов на тепло- и водоснабжение;
  • создание условий для обеспечения общин своими поступлениями от местных налогов и сборов;
  • устранение препятствий в международном сотрудничестве украинских общин с иностранными партнерами;
  • установление мировых норм регулирования градостроительной деятельности;
  • обеспечение прозрачности отношений и полномочий военных администраций и органов местного самоуправления.

Правление ассоциации также отметило, что государственная власть и представители органов местного самоуправления имеют опыт совместной работы, в частности, в децентрализации, административно-территориальной реформе, сдерживании тарифов.

Также вместе остановили и начали гнать с нашей земли агрессора, отметили в АГУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАссоциация городов Украины