"Объединиться ради победы": правление АГУ обратилось к президенту

"Уверены, что совместными усилиями мы преодолеем не только внешнего врага, но и сможем решить все актуальные задачи по развитию успешной демократической Украины", - говорится в обращении.

Представители более 1000 общин из всех областей Украины определили группы вопросов, требующих объединения для решения:

упрощение работы органов местного самоуправления в части антимонопольного регулирования;

выполнение обязательств органов государственной власти по сдерживанию тарифов на тепло- и водоснабжение;

создание условий для обеспечения общин своими поступлениями от местных налогов и сборов;

устранение препятствий в международном сотрудничестве украинских общин с иностранными партнерами;

установление мировых норм регулирования градостроительной деятельности;

обеспечение прозрачности отношений и полномочий военных администраций и органов местного самоуправления.

Правление ассоциации также отметило, что государственная власть и представители органов местного самоуправления имеют опыт совместной работы, в частности, в децентрализации, административно-территориальной реформе, сдерживании тарифов.

Также вместе остановили и начали гнать с нашей земли агрессора, отметили в АГУ.