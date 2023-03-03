"Объединиться ради победы": правление АГУ обратилось к президенту

Правление Ассоциации городов Украины обратилось к президенту Украины по поводу объединения усилий всей публичной власти для обеспечения жителей общин жизненно необходимыми услугами и восстановления Украины после победы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ассоциации.
"Уверены, что совместными усилиями мы преодолеем не только внешнего врага, но и сможем решить все актуальные задачи по развитию успешной демократической Украины", - говорится в обращении.
Представители более 1000 общин из всех областей Украины определили группы вопросов, требующих объединения для решения:
Правление ассоциации также отметило, что государственная власть и представители органов местного самоуправления имеют опыт совместной работы, в частности, в децентрализации, административно-территориальной реформе, сдерживании тарифов.
Также вместе остановили и начали гнать с нашей земли агрессора, отметили в АГУ.
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