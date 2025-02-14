Об'єднання Nissan і Honda скасовується: опубліковані подробиці перемовин

У грудні Nissan і Honda підписали меморандум про взаєморозуміння, результатом якого мав стати альянс. Але вже в січні почала з'являтися інформація про те, що сторони не можуть дійти взаємовигідних умов і угода не відбудеться. Наразі це підтверджено офіційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Усі три сторони повідомили про анулювання меморандуму та скасування планів. Головною причиною сварки став конфлікт інтересів. Початковий план мав на увазі створення рівноправного спільного підприємства, під парасольку якого перейдуть компанії Honda та Nissan.

Однак їхнє фінансове становище зараз сильно відрізняється. Наприклад, згідно з свіжими звітами, Honda показала в третьому кварталі 2024 фінансового року збільшення операційного прибутку на 5%, а у Nissan за цей же період операційний прибуток упав більш ніж у сім разів. Ринкова капіталізація Honda зараз у п'ять разів перевищує капіталізацію Nissan.

Тому в компанії Honda наполягали на іншій формі об'єднання: Nissan мав стати її дочірньою структурою. Такі перспективи другий бік не влаштували.

В результаті після тривалих переговорів між радами директорів було ухвалено рішення скасувати злиття. Формально воно пояснюється необхідністю "підвищення оперативності прийняття рішень та реалізації управлінських заходів" в умовах нестабільного ринку та ери електрифікації автомобілів. Втім, партнери мають намір зберегти свій електромобільний альянс, утворений у серпні минулого року.

Після повідомлення про розрив угоди компанія Nissan поспішила оприлюднити новий антикризовий план на 2026 фінансовий рік. Головна повістка – скорочення витрат на 2,6 млрд доларів.

Нарешті Nissan продовжить шукати нового партнера-інвестора, готового врятувати японського автовиробника, не поглинаючи його. Вже відновлено переговори з тайванським електронним гігантом Foxconn.