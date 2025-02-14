ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Об'єднання Nissan і Honda скасовується: опубліковані подробиці перемовин

П'ятниця 14 лютого 2025 13:35
UA EN RU
Об'єднання Nissan і Honda скасовується: опубліковані подробиці перемовин Фото: об'єднання Nissan і Honda скасовується (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У грудні Nissan і Honda підписали меморандум про взаєморозуміння, результатом якого мав стати альянс. Але вже в січні почала з'являтися інформація про те, що сторони не можуть дійти взаємовигідних умов і угода не відбудеться. Наразі це підтверджено офіційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Усі три сторони повідомили про анулювання меморандуму та скасування планів. Головною причиною сварки став конфлікт інтересів. Початковий план мав на увазі створення рівноправного спільного підприємства, під парасольку якого перейдуть компанії Honda та Nissan.

Однак їхнє фінансове становище зараз сильно відрізняється. Наприклад, згідно з свіжими звітами, Honda показала в третьому кварталі 2024 фінансового року збільшення операційного прибутку на 5%, а у Nissan за цей же період операційний прибуток упав більш ніж у сім разів. Ринкова капіталізація Honda зараз у п'ять разів перевищує капіталізацію Nissan.

Тому в компанії Honda наполягали на іншій формі об'єднання: Nissan мав стати її дочірньою структурою. Такі перспективи другий бік не влаштували.

В результаті після тривалих переговорів між радами директорів було ухвалено рішення скасувати злиття. Формально воно пояснюється необхідністю "підвищення оперативності прийняття рішень та реалізації управлінських заходів" в умовах нестабільного ринку та ери електрифікації автомобілів. Втім, партнери мають намір зберегти свій електромобільний альянс, утворений у серпні минулого року.

Після повідомлення про розрив угоди компанія Nissan поспішила оприлюднити новий антикризовий план на 2026 фінансовий рік. Головна повістка – скорочення витрат на 2,6 млрд доларів.

Нарешті Nissan продовжить шукати нового партнера-інвестора, готового врятувати японського автовиробника, не поглинаючи його. Вже відновлено переговори з тайванським електронним гігантом Foxconn.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Honda Motor Co Nissan Автомобільний ринок
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту