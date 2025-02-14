Объединение Nissan и Honda отменяется: опубликованы подробности переговоров

В декабре Nissan и Honda подписали меморандум о взаимопонимании, результатом которого должен был стать альянс. Но уже в январе начала появляться информация о том, что стороны не могут прийти к взаимовыгодным условиям и сделка не состоится. Сейчас это подтверждено официально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Все три стороны сообщили об аннулировании меморандума и отмене планов. Главной причиной ссоры стал конфликт интересов. Первоначальный план подразумевал создание равноправного совместного предприятия, под зонтик которого перейдут компании Honda и Nissan.

Однако их финансовое положение сейчас сильно отличается. Например, согласно свежим отчетам, Honda показала в третьем квартале 2024 финансового года увеличение операционной прибыли на 5%, а у Nissan за этот же период операционная прибыль упала более чем в семь раз. Рыночная капитализация Honda сейчас в пять раз превышает капитализацию Nissan.

Поэтому в компании Honda настаивали на другой форме объединения: Nissan должен был стать ее дочерней структурой. Такие перспективы вторую сторону не устроили.

В результате после длительных переговоров между советами директоров было принято решение отменить слияние. Формально оно объясняется необходимостью "повышения оперативности принятия решений и реализации управленческих мероприятий" в условиях нестабильного рынка и эры электрификации автомобилей. Впрочем, партнеры намерены сохранить свой электромобильный альянс, образованный в августе прошлого года.

После сообщения о разрыве соглашения компания Nissan поспешила обнародовать новый антикризисный план на 2026 финансовый год. Главная повестка - сокращение расходов на 2,6 млрд долларов.

Наконец Nissan продолжит искать нового партнера-инвестора, готового спасти японского автопроизводителя, не поглощая его. Уже возобновлены переговоры с тайваньским электронным гигантом Foxconn.