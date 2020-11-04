ОАСК восстановил прокурора, подписавшего подозрения по делу Шеремета

Окружной админсуд Киева восстановил прокурора Генеральной прокуратуры Александра Лукашенко. Этот прокурор подписал подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Прокурор Лукашенко в середине декабря 2019 года подписал первые подозрения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Это позволило правоохранителям задержать и арестовать их.

После этого Лукашенко был уволен из Генпрокуратуры, так как не прошел переаттестацию. Он обжаловал это решение в суде.

В сентябре текущего года замглавы ОАСК Евгений Аблов полностью удовлетворил иск Лукашенко. Он постановил немедленно вернуть его в Офис генпрокурора на должность начальника департамента надзора за органами Национальной полиции. Кроме того, Лукашенко обязаны выплатить 1,5 млн гривен.

Основные аргументы суда - это то, что увольнение прокурора было осуществлено без надлежащего обоснования и с нарушением законной процедуры.

Напомним, 28 сентября прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве Шеремета.

Кроме того, полиция рассказала о новой версии убийства Шеремета.