ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ОАСК восстановил прокурора, подписавшего подозрения по делу Шеремета

Автор: Олег Черныш

Окружной админсуд Киева восстановил прокурора Генеральной прокуратуры Александра Лукашенко. Этот прокурор подписал подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Прокурор Лукашенко в середине декабря 2019 года подписал первые подозрения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Это позволило правоохранителям задержать и арестовать их.

После этого Лукашенко был уволен из Генпрокуратуры, так как не прошел переаттестацию. Он обжаловал это решение в суде.

Самые читаемые новости

В сентябре текущего года замглавы ОАСК Евгений Аблов полностью удовлетворил иск Лукашенко. Он постановил немедленно вернуть его в Офис генпрокурора на должность начальника департамента надзора за органами Национальной полиции. Кроме того, Лукашенко обязаны выплатить 1,5 млн гривен.

Основные аргументы суда - это то, что увольнение прокурора было осуществлено без надлежащего обоснования и с нарушением законной процедуры.

Напомним, 28 сентября прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве Шеремета.

Кроме того, полиция рассказала о новой версии убийства Шеремета.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины прокурорПавел Шеремет